Перед смертью Тина Тернер перенесла рак кишечника и трансплантацию почки – СМИ

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Певица Тина Тернер, умершая на 84-м году жизни, страдала от множества недугов. В частности, она боролась с раком кишечника и пережила пересадку почки, сообщает журнал People.

В 1978 году врачи диагностировали у Тернер гипертонию, она не уделяла должного внимания лечению, что привело к инсульту в 2013 году, отмечает издание.

В книге мемуаров "Моя история любви", которая вышла в 2018 году, певица писала, что после инсульта не могла самостоятельно стоять. Ее беспокоило, что она не сможет танцевать на сцене и носить туфли на высоком каблуке.

Как отмечается в публикации, через три года Тернер поставили еще один диагноз – рак кишечника. Ей назначили специальное лечение, но оно наложило на организм артистки побочные эффекты. Это заставило Тернер перейти на гомеопатические средства, которые ухудшили состояние ее здоровья и привели к почечной недостаточности.

Как следствие, ей потребовалась трансплантация почки, и ее второй муж Эрвин Бах пожертвовал ей одну, указано в материале. В 2017 году Тернер пережила операцию без последствий, но некоторое время испытывала неприятные симптомы в виде тошноты и головокружения.

В другой своей книге – "Счастье тебе идет: как изменить свою жизнь навсегда" 2020 года – певица писала об улучшении состояния после операции, которая, по ее словам, помогла ей выжить.

Тина Тернер умерла 24 мая в возрасте 83 лет. Отмечалось, что певица скончалась после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии.

