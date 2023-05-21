Умер британский писатель Мартин Эмис

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Британский писатель и литературный критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет. Об этом со ссылкой на заявление его жены сообщил телеканал Sky News.

Сообщается, что причиной смерти писателя стал рак пищевода.

Мартин Эмис родился 25 августа 1949 года. За свою карьеру литератор опубликовал 15 романов, самыми известными из которых являются "Деньги: предсмертная записка" и "Лондонские поля".

Его дебютный роман "Записки о Рейчел" был награжден премией Сомерсета Моэма.