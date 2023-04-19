Актер из "Отряда особого назначения" умер на Украине

Фото: theatre-shevchenko.com.ua

На Украине скончался советский и украинский актер Александр Тартышников, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Харьковского государственного театра имени Шевченко, где служил артист.

Тартышников ушел из жизни 18 апреля в возрасте 80 лет. Причина его смерти не названа.

"Лишь полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его смерти", – заявили в театре.

Тартышников родился 1 февраля 1943 года в Ташкенте. В разные годы он служил в театрах Красноярска, Архангельска, Белгорода, Николаева, Читы и других советских городов. С 1974 года он устроился в Харьковский государственный театр.

За свою карьеру актер сыграл в 27 фильмах, в том числе в военной картине "Отряд особого назначения" (1978) и детективе "Охотники за бриллиантами" (2011).