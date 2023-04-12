Умер писатель Эдуард Багиров

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Писатель, кинодраматург, политический консультант и радиоведущий Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Она отметила, что не хотела сообщать об этом, и добавила, что не может поверить в произошедшее.

"Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь – даже слишком, как оказалось, – ты теперь хоть поспишь, друг", – написала она.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, Багиров был госпитализирован в тяжелом состоянии 1 апреля. У него якобы было выявлено желудочно-кишечное кровотечение.

Собеседник добавил, что последние 10 дней писатель находился в тяжелом состоянии и лечение не приносило должных результатов.

Эдуард Багиров родился в 1975 году. Он стал известен в 2007 году после выхода в свет романа "Гастарбайтер", в котором рассказывалась история о молодом человеке, приехавшем в Москву без денег.

В ноябре 2008 года он написал еще один роман – "Любовники". Книга была продолжением прошлого произведения и в то же время представляла собой отдельную историю о лучшем друге героя "Гастарбайтера" и его знакомстве с женщиной из другого социального класса.

В 2010 году Багиров выпустил роман "Идеалист", в котором украинец устраивался на работу в газету во время событий, связанных с киевским Майданом.

В 2022 году он стал ведущим авторской программы "Багиров против" на Радио Sputnik, которая принесла известность благодаря его резким высказываниям.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!