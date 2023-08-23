Посольство РФ в Риме выразило соболезнования в связи со смертью Тото Кутуньо

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Российское диппредставительство в Риме выразило соболезнования в связи со смертью известного итальянского певца Тото Кутуньо, пишет РИА Новости.

В посольстве назвали кончину артиста тяжелой утратой как для итальянцев, так и для россиян. В дипмиссии напомнили, что Кутуньо часто посещал Россию с концертами и всегда с теплом говорил о ней. Деятель называл РФ своей второй родиной, полюбив ее с первого взгляда.

"В России никогда не забудут настоящего итальянца (L`Italiano vero – настоящий итальянец, слова из песни Кутуньо. – Прим. ред.). Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", – говорится в сообщении.

О смерти Кутуньо стало известно накануне, он ушел из жизни в возрасте 80 лет. В прессе отмечали, что певец умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда его госпитализировали. По словам менеджера Кутуньо Данило Манкузо, исполнитель на протяжении долгого времени болел.

Итальянский певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни