Умерла актриса из оригинальной "Моей прекрасной няни" Нэнси Франджионе

Фото: кадр из фильма "Няня"; режиссер – Ли Шаллэт; производство – Columbia TriStar Television

В возрасте 70 лет умерла американская актриса Нэнси Франджионе. Об этом сообщает Deadline.

По информации источника, актриса скончалась 18 августа в округе Барнстабл, штата Массачусетс. Причина смерти не раскрывается в сообщении.

Она снялась в таких сериалах, как "Все мои дети" и "Няня". Последний является оригиналом для российской версии "Моя прекрасная няня". За роль Сесиль де Пулиньяк в "Другом мире" Франджионе в 1984 году получила премию Soap Opera Digest Awards как "выдающаяся злодейка".