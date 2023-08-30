Народного артиста РСФСР Глеба Панфилова похоронили в Москве

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Народного артиста РСФСР Глеба Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище. Режиссера захоронили рядом с супругой, актрисой театра и кино Инной Чуриковой.

Проститься с Панфиловым пришли директор театра "Ленком" Марк Варшавер, депутат Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров и режиссер Сергей Мирошниченко, актриса Лия Ахеджакова, друзья, коллеги и родственники режиссера.

Венки прислали Владимир Путин, министерство культуры РФ, артисты "Ленкома", артисты Театра имени Евгения Вахтангова, коллектив Малого театра, Союз кинематографистов России, Мосгордума, киноконцерн "Мосфильм", Антон и Дарья Златопольские, семья Солженицыных и многие другие.

Ранее в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря состоялась церемония прощания с народным артистом. Затем прошло отпевание Панфилова.

Директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил, что 26 августа Панфилов скончался в возрасте 89 лет после болезни.

Позднее Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера, отметив, что Панфилов был одним из выдающихся режиссеров современности. Благодаря своему таланту и преданности делу он смог достичь признания, подчеркнул президент РФ.

Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. Свою дебютную картину "В огне брода нет" он снял, работая в киностудии "Ленфильм". Помимо этого, в числе известных работ режиссера есть "Васса", "Иван Денисович", "Без вины виноватые" и другие.

В 1970 году Панфилов снял фильм "Начало", главную роль в котором сыграла актриса Инна Чурикова. Во время съемок режиссер и артистка поженились, после чего прожили вместе 50 лет.

За время своей профессиональной деятельности Панфилов стал обладателем многих наград. В частности, его удостаивали премии "Золотой орел" за фильм "В круге первом", приза Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" за вклад в киноискусство, премии "Ника" и других.



Прощание с режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа