Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Народный артист РСФСР, советский и российский режиссер Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет после болезни. Об этом ТАСС сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Ушел из жизни народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов", – сообщил он.

Говоря о Панфилове, Варшавер назвал его кинорежиссером уникального таланта. Он подчеркнул, что подобное профессионал доказал в "Ленкоме Марка Захарова", где его зрители имели возможность посмотреть его постановки долгие годы.

О дате и месте прощания с Панфиловым Варшавер пообещал проинформировать позже.

Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. Свою дебютную картину "В огне брода нет" он снял, работая в киностудии "Ленфильм". Помимо этого, в числе известных работ режиссера есть "Васса", "Иван Денисович", "Без вины виноватые" и другие.

В 1970 году Панфилов снял фильм "Начало", главную роль в котором сыграла актриса Инна Чурикова. Во время съемок режиссер и артистка поженились, после чего прожили вместе 50 лет.

За время своей профессиональной деятельности Панфилов стал обладателем многих наград. В частности, его удостаивали премии "Золотой орел" за фильм за картину "В круге первом", приза Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" за вклад в киноискусство, премии "Ника" и других.



Режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни