Актриса Польских назвала свою госпитализацию плановой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актриса Галина Польских опровергла слухи о внеплановой госпитализации и заявила, что регулярно ложится в больницу, сообщает телеканал "360".

"Я периодически ложусь в больницу для себя, все нормально. Вот зачем так пишут? Все же не совсем точно. Ну, мне лет-то уже многовато, конечно. Здоровье нужно поддерживать. Я буквально на три дня в больницу, потом выпишусь", – заявила Польских.

Польских родилась 27 ноября 1939 года. За весь свой профессиональный путь она приняла участие во множестве проектов, в том числе "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам", "Любить по-русски", "Журналист" и других.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация, что Польских доставили в одну из специализированных столичных больниц. В публикациях указывалось, что причиной госпитализации являются проблемы с сердцем и давлением.

Впоследствии слухи о проблемах со здоровьем Польских опровергли в ее окружении.

До этого стало известно, что народного артиста РСФСР, режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. По словам директора театра "Ленком" Марка Варшавера, впоследствии у деятеля развилась пневмония. При этом Панфилов на все реагирует и может говорить.