В окружении актрисы Галины Польских опровергли заявления о ее госпитализации

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Советская и российская актриса Галина Польских пребывает дома, передает РИА Новости со ссылкой на окружение артистки.

По их словам, со здоровьем деятельницы культуры все в порядке.

До этого в телеграм-каналах распространилась информация, что Польских госпитализировали в одну из специализированных столичных больниц. Отмечалось, актрису якобы положили в медучреждение из-за проблем с сердцем и давлением.

Польских родилась 27 ноября 1939 года. За весь свой профессиональный путь она приняла участие во множестве проектов: "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам", "Любить по-русски", "Журналист" и других.

Ранее стало известно, что народного артиста РСФСР, режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. По словам директора театра "Ленком" Марка Варшавера, впоследствии у деятеля развилась пневмония. При этом Панфилов на все реагирует и может говорить.