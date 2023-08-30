Москвичи пришли проститься с режиссером Панфиловым в Новодевичьем монастыре

Фото: Агенство "Москва"/Александр Авилов

Коллеги, родственники, близкие и поклонники творчества народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова прибыли в храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря для того, чтобы проститься с ним. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что отпевание Панфилова состоялось в этом же храме в 13:00, в 15:00 на Новодевичьем кладбище начнется панихида.

Среди присутствующих были замечены киновед Наум Клейман, режиссер Карен Шахназаров, актриса Лия Ахеджакова, генеральный директор канала "Россия", продюсер Антон Златопольский и его супруга телеведущая Дарья Златопольская. Множество людей принесли цветы.

У входа в храм были установлены венки от Минкульта РФ, Театра имени Вахтангова, киноконцерна "Мосфильм" и сам портрет актера.

Подчеркивается, что Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, актрисой театра и кино, народной артисткой СССР Инной Чуриковой.

Директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил, что 26 августа Панфилов скончался в возрасте 89 лет после болезни.

Позднее Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера, отметив, что Панфилов был одним из выдающихся режиссеров современности. Благодаря своему таланту и преданности делу он смог достичь признания, подчеркнул президент РФ.



Прощание с режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа