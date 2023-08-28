Композитор и журналист Петр Поспелов умер в возрасте 60 лет

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский музыкальный критик, журналист и композитор Петр Поспелов ушел из жизни в 60 лет. Об этом сообщается на странице Пермского театра оперы и балета в соцсети "ВКонтакте".

"Приносим искренние соболезнования родным и близким Петра Глебовича. Показы спектакля "Сад осьминога" 23 и 24 сентября театр посвящает светлой памяти композитора", – говорится в сообщении.

В культурном учреждении добавили, что Поспелов имеет прямое отношение к расцвету новой культурной журналистики в России. Статьи и рецензии композитора, которые он выпускал в 1990–2000-х годах, стали образцом живого слова о музыке для современников.

В разные периоды он был главой отделов культуры в таких изданиях, как "Коммерсант", "Русский телеграф", "Ведомости" и "Известия". В последние годы Поспелов работал шеф-редактором московского издательства "Композитор".

В Пермском театре оперы и балета добавили, что у них в репертуаре есть два детских спектакля, музыку для которых написал сам композитор, – "Путешествие в Страну джамблей" и "Сад осьминога".

Как рассказал ТАСС сын Петра Поспелова Василий, деятель ушел из жизни 27 августа приблизительно в 16:00. У него диагностировали перфорацию язвы желудка.

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