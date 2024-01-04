Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с 90-летием

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Владимир Путин поздравил скульптора Зураба Церетели с девяностолетием. Президент отметил общественную, педагогическую, организаторскую деятельность Церетели. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил востребованную общественную, педагогическую, организаторскую деятельность скульптора, а также искреннее стремление служить отечественной культуре.

По словам президента, за годы работы Церетели в полной мере реализовал свой щедрый, многогранный, самобытный талант, добился высокого профессионального признания. Путин пожелал Церетели здоровья и всего наилучшего.

Ранее Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, отметив его личный вклад в упрочение союзнических отношений между Москвой и Баку. Президент подчеркнул, что Москва будет рада продолжению конструктивного диалога и совместной деятельности. Путин также пожелал Алиеву крепкого здоровья и передал привет его родным.

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