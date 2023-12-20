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Владимир Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания РФ. Глава государства выступил на заседании Совета законодателей в честь юбилея.

"Конечно, прежде всего хочу всех вас поздравить, сенаторов, депутатов Государственной думы с этим событием, с 30-летием Федерального собрания РФ", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Путин отметил, что активная помощь Совета Федерации бойцам спецоперации и жителям новых регионов России заслуживает глубокого уважения. Об этом говорилось в поздравлении президента по случаю 30-летия верхней палаты парламента РФ.

Глава государства подчеркнул, что дата образования Совфеда связана со становлением современной российской государственности, укреплением ее демократических и конституционных основ, традиций парламентаризма.

