13 декабря, 13:21Политика
Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Активная помощь Совета Федерации бойцам спецоперации и жителям новых регионов России заслуживает глубокого уважения. Об этом говорится в поздравлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля по случаю 30-летия верхней палаты парламента РФ.
"Сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами, самого глубокого уважения заслуживает активная помощь сенаторов Российской Федерации участникам специальной военной операции, жителям Донецкoй и Луганской народных республик, Херсонской и Запорoжской областей", – следует из текста.
Путин подчеркнул, что дата образования Совфеда связана со становлением современной российской государственности, укреплением ее демократических и конституционных основ, традиций парламентаризма.
По его мнению, орган играет значимую роль в жизни страны и общества, формировании законодательной базы, решении ключевых задач экономики и соцсферы. Президент подчеркнул, что члены Совфеда всегда ставят на первое место интересы и проблемы людей, а также направляют свои силы на поддержку ветеранов, многодетных семей, пенсионеров и молодежи.
В заключение глава государства высказал надежду, что ответственный подход к делу, конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, партиями и общественными объединениями и дальше будут помогать СФ в работе. Он пожелал членам Совфеда успехов и всего наилучшего.
Накануне в России отмечался День Конституции. На встрече с судьями Конституционного суда России Путин заявил, что обновленная Конституция России работает и стабилизирует государство, главным и основным в ней является защита интересов граждан. Он объяснил внесенные в конституцию поправки быстрой сменой ситуации как в стране, так и за ее пределами.
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