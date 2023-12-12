Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции Российской Федерации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Чтобы построить дом, сначала нужно заложить прочный фундамент. Для новой России такой основой стала Конституция, принятая всенародным голосованием 30 лет назад", – написал Собянин.

Мэр заявил, что за прошедшие годы выросли новые поколения граждан России, великой страны, которая чтит свою многовековую историю, успешно развивается и уверенно смотрит в будущее. По мнению Собянина, залогом этого является Конституция, которая гарантирует основные права граждан РФ и обеспечивает суверенитет страны.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что изменения в Конституции Российской Федерации могут быть только точечными, ее фундаментальные принципы меняться не будут. По его словам, России в настоящее время не нужна новая Конституция.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против включения идеологии в Конституцию России. По ее мнению, рассуждения об идеологии в стране являются "модным философским трендом".