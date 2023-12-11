Матвиенко заявила, что процедура внесения поправок в Конституцию РФ не должна быть простой

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Процедура внесения поправок в российскую конституцию не должна быть простой, изменения нельзя вносить "нажатием одной кнопки". Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

Она напомнила, что конституция является основным законом страны, который определяет судьбу людей. Матвиенко добавила, что от каждого слова и от каждой запятой в этом документе зависит очень многое.

"Не должно быть такого легкого пути внесения изменений в этот основной закон. Не должно быть какой-то отдельной кнопки, нажатием которой можно внести поправку в конституцию, и чтобы это влияло на судьбу государства. Нет, я считаю, что этого делать не надо", – указала Матвиенко.

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