Медведев допустил возможность внесения точечных изменений в Конституцию РФ

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Изменения в Конституции Российской Федерации могут быть только точечными, ее фундаментальные принципы меняться не будут, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Он подчеркнул, что новую редакцию данного документа нужно принимать при серьезных общественных изменениях в стране.

"Но сейчас таких условий (в России. – Прим. ред.) нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это, как правило, следствие революции, а революции нам не нужны, мы свой лимит, как принято говорить, в XX веке с революциями исчерпали", – приводит его слова ТАСС.

Медведев добавил, что "точечные изменения в конституции точно будут". При этом органы власти и фундаментальные принципы документа "нет смысла менять".

По мнению политика, России в настоящее время не нужна новая конституция.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что процедура внесения поправок в российскую конституцию не должна быть простой, изменения нельзя вносить "нажатием одной кнопки".

Она напомнила, что конституция является основным законом страны, который определяет судьбу людей. Матвиенко добавила, что от каждого слова и от каждой запятой в этом документе зависит очень многое.