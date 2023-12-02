РФ будет ассиметрично отвечать на вмешательство в ее внутренние дела – Медведев

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Россия будет отвечать на вмешательство в ее внутренние дела прямо пропорционально агрессии, а если потребуется – ассиметрично. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице "ВКонтакте" в тексте, посвященном двухсотлетию доктрины Монро.

По его словам, в отношении противников может быть использована стратегия "справедливого проецирования силы" в военной, культурной, экономической, информационно-технологической, транспортно-логистической и иных сферах.

При этом, заверил Медведев, в отношении дружественно настроенных стран РФ и далее будет придерживаться принципов "благожелательного невмешательства" и добрососедства.

Ранее Медведев назвал Польшу "истеричным, грубым, чванливым и амбициозным" врагом РФ. Он отметил, что советского солдата, который освобождал Польшу, в Варшаве давно объявили "оккупантом".

До этого замглавы Совбеза заявил, что конфликт на Украине стал отражением тотального противостояния коллективного Запада и всего остального мира. Он считает, что западные страны не хотят признавать потерю своего господства и тот факт, что мир радикально изменился.