Медведев назвал украинский конфликт отражением противостояния Запада и остального мира

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Конфликт на Украине стал отражением тотального противостояния коллективного Запада и всего остального мира. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".



"То, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, – это не просто "региональный конфликт", а нечто совсем иное. Это тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира", – считает политик.

Медведев заявил, что данное противостояние было вызвано "диаметральной противоположностью взглядов на дальнейшее развитие человечества". По его словам, западные страны не хотят признавать потерю своего господства и тот факт, что мир радикально изменился.

Стремление к независимости набирающих силу стран глобального Востока и Юга очень не нравится бывшим колонизаторам, которые всеми силами цепляются за прошлое, пишет политик. Идеологические противники России, считает Медведев, находятся в шаге от потери глобального доминирования, поэтому Запад пытается нагнетать страх, хотя сам находится в "животном ужасе".

Зампредседателя Совбеза РФ считает, что найти компромисс со странами Запада все же возможно, но для этого придется оформить новый международный документ.

"Все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года. Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам", – резюмирует он.

В статье Медведев также заявил, что на Западе не ожидали провальный ход контрнаступления ВСУ. По мнению политика, поражение ВСУ в Артемовске "было делом предрешенным", однако на Западе не ожидали провал контрнаступления украинской армии.



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