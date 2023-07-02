Медведев заявил, что на Западе не ожидали провальный ход контрнаступления ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Западные спонсоры Украины огорчились больше контрнаступлением ВСУ, чем поражением Украины в Артемовске. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье в "Российской газете".

По мнению политика, поражение ВСУ в Артемовске "было делом предрешенным". Однако на Западе не ожидали провал контрнаступления украинской армии.

"Другое дело, что начало контрнаступления для западных политических дебилов оказалось неожиданным. Они-то свято уверовали в гений своих инструкторов, всемогущество неограниченного бабла и силу хваленой натовской техники", – указал Медведев.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в ходе контрнаступления Украины ВСУ потеряли минимум 15 тысяч солдат.

По словам Макгрегора, российские силы отразят контратаки ВСУ и перейдут в ответное наступление, которое кончится разгромом украинской армии. Эксперт считает, что это станет концом спецоперации России на Украине.

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