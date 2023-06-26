В Белом доме назвали "отрезвляющими" итоги контрнаступления Украины – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Белый дом считает "отрезвляющими" итоги первых двух недель контрнаступления украинской армии, пишет газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Официальные лица вашингтонской администрации продолжают публично призывать к терпению, однако в частных разговорах они нередко выражают обеспокоенность медленным продвижением, говорится в материале. Американский чиновник рассказал, что итоги контратаки стали "отрезвляющими", а Вооруженные силы Украины отстают от графика.

Похожее мнение ранее выразило издание CNN. Ссылаясь на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона, оно сообщило, что контрнаступление не оправдывает ожиданий политиков с Запада. По словам источника, украинские войска демонстрируют "уязвимость" в преодолении минных полей.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступления Украины были преувеличены, так как есть разные обстоятельства и препятствия. Глава ведомства рассказал, что оборонительные линии ВС РФ достаточно сильны, в особенности минные поля.

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