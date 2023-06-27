Экс-советник Пентагона заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 15 тысяч бойцов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в ходе контрнаступления Украины ВСУ потеряли минимум 15 тысяч солдат. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

"Мои источники говорят о гибели как минимум 15 тысяч солдат и о ранении такого же количества", – сказал Макгрегор.

При этом полковник подчеркнул, что президент России Владимир Путин сообщал, что ВСУ потеряли 13 тысяч человек.

По словам Макгрегора, российские силы отразят контратаки ВСУ и перейдут в ответное наступление, которое кончится разгромом украинской армии. Эксперт считает, что это станет концом спецоперации России на Украине.

Ранее Макгрегор высказал мнение, что НАТО может объявить себя стороной украинского конфликта, чтобы спасти Киев после провала контрнаступления ВСУ. По его словам, украинская армия находится в критическом положении, а Запад не хочет признавать поражение в конфликте с Москвой.



Военные РФ уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении