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Контроль над конфликтом на Украине находится у Владимира Путина, а американский президент Джо Байден начал паниковать из-за ликвидированной техники украинских войск. Об этом в своем блоге заявил отставной разведчик США Скотт Риттер.

Он отметил, что Путин уверен в силе РФ.

"Посмотрите на Петреуса (бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса. – Прим. ред.). Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжет. Посмотрите на Салливана (помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. – Прим. ред.). Посмотрите на Блинкена (госсекретаря США Энтони Блинкена. – Прим. ред.). Посмотрите на Байдена. Они паникуют", – подчеркнул эксперт.

По словам разведчика, глава США не способен выступить перед спонсорами без истерики. Риттер указал, что ВС РФ уничтожают всю поставляемую ВСУ технику НАТО.

"Они всегда были готовы вступить в переговоры. Они продемонстрировали это с самого начала. И факт состоит в следующем: когда Америка проиграет этот конфликт на Украине – а мы проиграем, – Россия будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта", – сказал он.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ после того, как перешли в контрнаступление, так и не смогли продвинуться дальше нейтральной зоны на запорожском направлении. Он обратил внимание, что в настоящее время бои идут на Времевском выступе, а также на ореховском и васильевском направлениях.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ проходит медленнее, чем ожидалось.

В свою очередь, замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что при контрнаступлении украинская армия столкнулась с трудностями и серьезным сопротивлением. По ее словам, многие украинцы хотят, чтобы боевые действия проходили очень быстро, как в кино. Однако в жизни такого не происходит.

Эксперты прокомментировали результаты контрнаступления ВСУ