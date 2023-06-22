ВСУ с начала контрнаступления не продвинулись дальше нейтральной зоны – Рогов

Фото: Министерство обороны РФ

ВСУ после того, как перешли в контрнаступление, так и не смогли продвинуться дальше нейтральной зоны на запорожском направлении, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Украинские боевики, несмотря на многочисленные попытки, не смогли продвинуться дальше серой зоны. Пробить нашу первую линию обороны они так и не смогли. Наши военные отражают атаки противника и при необходимости контратакуют", – передает РИА Новости его слова.

Рогов обратил внимание, что в настоящее время бои идут на Времевском выступе, а также на ореховском и васильевском направлениях.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ проходит медленнее, чем ожидалось.

В свою очередь, замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что при контрнаступлении украинская армия столкнулась с трудностями и серьезным сопротивлением. По ее словам, многие украинцы хотят, чтобы боевые действия проходили очень быстро, как в кино. Однако в жизни такого не происходит.

До этого в СМИ писали, что некоторые танкисты ВСУ имитируют поломки техники, чтобы не идти в наступление на российские позиции.



Эксперты прокомментировали результаты контрнаступления ВСУ