В Минобороны Украины признали трудности в контрнаступлении ВСУ

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Украинские войска при контрнаступлении столкнулись с трудностями и серьезным сопротивлением. Об этом сообщила в своем телеграм-канале замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, многие украинцы хотят, чтобы боевые действия проходили очень быстро, как в кино. Однако в жизни такого не происходит, добавила Маляр. Она заявила, что украинская армия будет продвигаться постепенно.

Ранее Анна Маляр попросила не измерять результаты контрнаступления ВСУ исключительно населенными пунктами и пройденными километрами.

Глава СВР России Сергей Нарышкин, в свою очередь, сообщил, что армия РФ в настоящее время сдерживает контрнаступление не украинских войск, а группировки Североатлантического альянса.

Эксперты прокомментировали результаты контрнаступления ВСУ