В МО Украины призвали не измерять контрнаступление ВСУ населенными пунктами

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Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр попросила не измерять результаты контрнаступления ВСУ исключительно населенными пунктами и пройденными километрами. Об этом она сообщила в эфире местного телеканала, пишет РИА Новости.

Она добавила, что критериев эффективности ВСУ существует гораздо больше, однако не стала уточнять, о каких именно критериях идет речь.

Помимо этого, Маляр заявила, что самый большой удар украинских войск еще впереди.

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что многие западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления Украины, а цели Киева оцениваются как недостижимые.

До этого заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков сообщил, что контрнаступление ВСУ является политическим решением. Он также назвал причины провала действий украинских войск.

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