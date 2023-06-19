Западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ – Нарышкин

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Многие западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления Украины, а цели Киева оцениваются как недостижимые. Об этом в интервью "Российской газете" заявил глава российской СВР Сергей Нарышкин.

"В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры <…> Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые", – подчеркнул он.

Как объяснил глава СВР, представители западных спецслужб и военных ведомств допускают, что контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам, вплоть до потери Украиной своей государственности.

Нарышкин отметил, что "гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии".

Ранее Нарышкин заявил, что Киев мог продолжить работу над созданием "грязной ядерной бомбы". По его словам, у ведомства также есть информация, что Киев отправил на переработку топливо с Ровенской АЭС. Он подчеркнул, что топливо содержит большое количество высокорадиоактивных материалов.

Нарышкин предупредил, что применение украинской стороной "грязной бомбы" может привести к серьезным последствиям.

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