14:29
Западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ – Нарышкин
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Многие западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления Украины, а цели Киева оцениваются как недостижимые. Об этом в интервью "Российской газете" заявил глава российской СВР Сергей Нарышкин.
"В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры <…> Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые", – подчеркнул он.
Как объяснил глава СВР, представители западных спецслужб и военных ведомств допускают, что контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам, вплоть до потери Украиной своей государственности.
Нарышкин отметил, что "гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии".
Ранее Нарышкин заявил, что Киев мог продолжить работу над созданием "грязной ядерной бомбы". По его словам, у ведомства также есть информация, что Киев отправил на переработку топливо с Ровенской АЭС. Он подчеркнул, что топливо содержит большое количество высокорадиоактивных материалов.
Нарышкин предупредил, что применение украинской стороной "грязной бомбы" может привести к серьезным последствиям.
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