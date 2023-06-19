Нарышкин заявил, что Киев мог продолжить работу над созданием "грязной ядерной бомбы"

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Российские власти располагают информацией, которая свидетельствует о возможном продолжении Киевом работ, связанных с созданием ядерной "грязной бомбы", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Директор СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы – начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории", – заявили в пресс-службе СВР РФ.

Нарышкин добавил, что у ведомства также есть информация, что Киев отправил на переработку топливо с Ровенской АЭС. Он подчеркнул, что топливо содержит большое количество высокорадиоактивных материалов.

"Только такими намерениями загнанного в угол неудачами на фронте киевского режима можно объяснить полученные СВР России данные о решении Государственной инспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС", – отметил он.

Для переработки топлива Киев переместил его, якобы намереваясь заняться захоронением. Радиоактивное топливо было перемещено в специальных транспортировочных контейнерах на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле, рассказал директор СВР.

По его словам, о перемещении топлива Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не было осведомлено. Применение украинской стороной "грязной бомбы" может привести к серьезным последствиям, отметил Нарышкин.

"Исходим из того, что возможное применение ВСУ грязной ядерной бомбы будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья", – сказал он.

В службе выразили надежду, что МАГАТЭ и профильные структуры ЕС усилят контроль за деятельностью Украины в ядерной сфере, в особенности стоит уделить внимание Ровенской АЭС и Чернобыльской зоне отчуждения.

Ранее в МАГАТЭ заявляли, что следов изготовления "грязной бомбы" не было обнаружено на Украине. Отмечается, что исследование проводилось в трех местах страны.

В ноябре 2022 года агентство направило экспертов на Украину после первых российских заявлений о подготовке провокации с "грязной бомбой". По словам гендиректора организации Рафаэля Гросси, никаких свидетельств работы над бомбой не было найдено.



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