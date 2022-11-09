МАГАТЭ не нашло свидетельств работы над "грязной бомбой" на Украине – Гросси

Фото: РИА Новости/Стрингер

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило экспертов на Украину после первых заявлений о подготовке провокации с "грязной бомбой", однако инспекторы не обнаружили никаких свидетельств работы над ней, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы немедленно, в течение нескольких дней, организовали команду инспекторов для трех объектов. <...> Мы смогли подтвердить отсутствие признаков использования ядерных материалов не по назначению", – сказал он.

По словам Гросси, МАГАТЭ не могло оставить без внимания данные сообщения, поскольку ситуация с "грязной бомбой" может спровоцировать применения ядерного оружия. Также он сообщил, что эксперты агентства продолжают работать на Запорожской АЭС в рамках постоянной миссии.

"Они там, мужественно информируют, помогают украинским коллегам. Они всем нам предоставляют информацию, в которой мы так нуждаемся", – заявил Гросси.

Он отметил, что прибытие на объект международных экспертов прервало череду публикаций с обвинениями в обстрелах ЗАЭС и их опровержений. Также, по словам Гросси, благодаря их присутствию МАГАТЭ имеет точную информацию о ситуации на станции и отключениях. Тем не менее поддержание дальнейшей работы миссии представляет сложность без соглашения между Москвой и Киевом, добавил он.

В конце октября МАГАТЭ направило экспертов в Киев и Желтые Воды после сообщений о возможном применении Украиной "грязной бомбы". Целью миссии являлось выявление или опровержение осуществления Киевом незадекларированной ядерной деятельности.

3 ноября в международном агентстве сообщили, что проверка трех украинских объектов показала отсутствие признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов.



МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине

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