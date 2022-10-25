МАГАТЭ направит экспертов в Киев и Желтые Воды после сообщений о "грязной бомбе"

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После сообщений о возможном применении Киевом "грязной бомбы" МАГАТЭ намерена в ближайшее время отправить в Киев и Желтые Воды экспертов. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

"В ближайшие дни несколько инспекторов отправятся в Киев и Желтые Воды", – сообщил Ульянов.

Он объяснил, что в ходе визитов члены делегации МАГАТЭ могут взять пробы, а затем проанализировать их состав. Ульянов считает, что для оглашения предварительных результатов со стороны делегации может потребоваться несколько недель.

Кроме того, как отметил постпред РФ в Вене, Россия поддерживает инициативу гендиректора организации Рафаэля Гросси о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, которая, по его предположению, будет подразумевать запрет на стрельбу на территории атомного объекта.

"Вполне разумная идея, которую в целом мы поддерживаем. Вопрос как всегда в деталях", – прокомментировал Ульянов.

До этого сообщалось, что специалисты МАГАТЭ намерены организовать инспекцию двух ядерных объектов после сообщений России о "грязной бомбе". В ходе посещения объектов делегация постарается выявить или опровергнуть любую возможность незадекларированной ядерной деятельности.

По мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, применение Киевом "грязной бомбы" будет расцениваться Россией как акт ядерного терроризма. На фоне подобных сообщений он призвал генсека ООН Антониу Гутерриша принять необходимые меры для недопущения подобного происшествия.



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