Россия поставит в ООН вопрос о подготовке Украиной "грязной бомбы" – Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Украиной "грязной бомбы". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы предприняли необходимые шаги по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН в Нью-Йорке, и сегодня наши представители будут этим заниматься в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение тех проблем, которые мы затронем", – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава министерства также подтвердил, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился рассмотреть возможность отправки экспертов агентства на Украину. При этом официально данный выезд не подтвержден.

По словам Лаврова, возможность создать "грязную бомбу" на Украине существует.

"У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить ту самую "грязную бомбу", – заявил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что информация о подготовке оружия была перепроверена, добавив, что существуют серьезные основания говорить о наличии подобных планов у Киева.

Ранее стало известно, что власти Украины готовятся к осуществлению провокации на территории страны. По данным источников, киевское правительство намерено подорвать "грязную бомбу" или ядерный боеприпас маленькой мощности, а затем обвинить Россию в применении ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" реальна, несмотря на то что некоторые страны отказываются верить в нее.

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