МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило признаков незарегистрированной ядерной деятельности на трех объектах на Украине по итогам проведенной проверки. Об этом сообщается на сайте организации.

"Инспекторы МАГАТЭ провели проверку деятельности на месте на трех объектах на Украине по запросу украинского правительства. Не обнаружили незаявленных ядерной деятельности или материалов", – говорится в заявлении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил готовность и в дальнейшем проводить аналогичные проверки на Украине, чтобы удостовериться в отсутствии угрозы и предотвратить неправомерное использование ядерных ресурсов.

МАГАТЭ направило экспертов в Киев и Желтые Воды после сообщений о возможном применении Украиной "грязной бомбы". Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что члены международной делегации могут взять пробы, а затем проанализировать их состав.

31 октября специалисты МАГАТЭ начали проверять два атомных объекта на Украине. В агентстве отметили, что указанная работа проводится по запросу киевских властей.



МАГАТЭ проверит объекты на Украине после данных о "грязной бомбе"

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