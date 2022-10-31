МАГАТЭ приступило к проверке на двух объектах Украины

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии начали проверять два атомных объекта на Украине. Об этом сообщило МАГАТЭ в Twitter.

В агентстве отметили, что указанная работа проводится по запросу киевских властей. Там пообещали завершить проверку в скором времени.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси позже сообщит о первоначальных выводах по итогам поездки.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что агентство направит в Киев и Желтые Воды экспертов после сообщений о возможном применении Киевом "грязной бомбы". Он объяснил, что в ходе визитов члены делегации МАГАТЭ могут взять пробы, а затем проанализировать их состав.



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