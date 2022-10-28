МАГАТЭ в ближайшее время отправит миссию в Чернобыль – Гросси

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Международное агентство по атомной энергии в ближайшие недели намерено отправить инспекторов в Чернобыль, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, цель поездки экспертов – оценка ситуации с безопасностью в районе Чернобыльской АЭС. При этом он уточнил, что миссия не связана с заявлениями России в адрес Киева о подготовке провокации с "грязной бомбой".

"Подобных заявлений насчет нее (Чернобыльской АЭС. – Прим. ред.) не было", – приводит слова Гросси ТАСС.

Он уточнил, что эксперты МАГАТЭ, которые будут проверять информацию о подготовке провокации с "грязной бомбой", приедут на Украину через пару дней.

"Мы намерены проделать определенную работу, чтобы определить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке", – сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России знают, где примерно Киев готовит "грязную бомбу". По словам президента, технологии, которыми обладает Украина, позволяют это сделать. Он также предположил, что для создания такой бомбы Киев может загрузить ядерное топливо в "Точку-У".

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, которые в случае разрушения распыляются ударной волной.



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