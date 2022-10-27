Для создания "грязной бомбы" Киев может загрузить ядерное топливо в "Точку-У" – Путин

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Для создания "грязной бомбы" Киев может загрузить ядерное топливо в "Точку-У", заявил Владимир Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала – нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого – ни политического, ни военного", – заявил президент.

По словам Путина, в России знают, где примерно готовят "грязную бомбу", и технологии, которыми обладает Украина, позволяют это сделать. Российский лидер отметил, что лично поручил министру обороны Сергею Шойгу предупредить зарубежных коллег об угрозе создания такого оружия на Украине, однако Киев делает все, чтобы замести следы подготовки.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что Украина может замаскировать взрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

По его словам, "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества, которые в случае разрушения распыляются ударной волной.

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