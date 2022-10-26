Заявление США на ГА ООН подтвердило опасения РФ по сценарию с "грязной бомбой" – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов прокомментировал выступление представителя США Брюса Тернера на заседании Первого комитета ГА ООН, который назвал дезинформацией данные о готовящейся в Киеве провокации с "грязной бомбой".

По словам российского дипломата, заявление Тернера лишь подтвердило предостережения Москвы о том, что после данной провокации с украинской стороны именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения.

Воронцов уверен, что вслед за обвинениями в адрес РФ последует антироссийская кампания с целью подрыва доверия к Москве и ее изоляции на мировой арене.

"Все это мы уже проходили. Но эти планы не пройдут. Мы здесь и сейчас предупреждаем все мировое сообщество, как бы не хотели это скрыть Киев и его западные кураторы, о готовящейся провокации", – приводит слова Воронцова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Москва требует от киевских властей и контролирующих их западных стран перестать раскачивать "ядерную лодку" и предпринимать действия, которые могут привести мир к катастрофе.

По словам Воронцова, Россия не исключает, что некоторые страны Запада могут оказывать содействие Киеву в создании "грязной бомбы". Согласно сведениям РФ, киевские власти ведут с некоторыми представителями западных стран переговоры о поставке компонентов для такой бомбы.



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