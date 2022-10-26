Полянский заявил о высокой угрозе применения Киевом "грязной бомбы"

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Угроза применения Киевом "грязной бомбы" высока, считает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, у Украины есть возможности для применения такой бомбы.

Дипломат уверен, что киевские власти таким образом пытаются вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией, несмотря на всю опасность такого развития событий. В то же время он указал, что обнародованные Москвой данные о планах Киева по ядерной провокации помешали намерениям Украины.

"Если бы вы читали украинские телеграм-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются своего рода свернуть эту программу", – приводит слова Полянского РИА Новости.

Он также считает, что на время визита инспекторов МАГАТЭ Киев может временно свернуть программу по созданию "грязной бомбы", а затем возобновить ее.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что в Киев и Желтые Воды в ближайшее время прибудут эксперты МАГАТЭ, чтобы проверить информацию о создании "грязной бомбы".

По словам дипломата, в ходе визита члены делегации Международного агентства по атомной энергии могут взять пробы, а затем проанализировать их состав. Ульянов считает, что для оглашения предварительных результатов со стороны делегации может потребоваться несколько недель.



Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни направятся на Украину – постпред РФ

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