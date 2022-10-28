"Грязную бомбу" могут создавать не только на объектах, которые проверит МАГАТЭ – Небензя

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Киев может создавать "грязную бомбу" не только на тех объектах, которые намерены посетить эксперты Международного агентства по атомной энергии. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы сказали гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что он должен быть бдительным, потому что эти объекты не единственные, где это может быть произведено. У Украины есть потенциал для этого", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Ожидается, что инспекторы МАГАТЭ, которые будут проверять информацию о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой", прибудут на Украину через пару дней. Как сообщал ранее Гросси, экспертам предстоит проверить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке.

Информация о том, что Украина намерена взорвать "ядерную бомбу" или ядерный боеприпас небольшой мощности, появилась на прошлой неделе. По данным российской стороны, эти действия Киев хочет свершить для последующего обвинения РФ в применении ядерного оружия.

Как сообщил ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, угроза применения Киевом "грязной бомбы" высока. Дипломат уверен, что украинские власти таким образом пытаются вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией.

Эксперты рассказали о возможных последствиях использования "грязной бомбы"

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