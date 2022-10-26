Украина создала муляж "грязной бомбы" для провокации над зоной ЧАЭС – СМИ

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Украина уже завершила все мероприятия по подготовке "грязной бомбы". Работники предприятия по производству техники "Южмаш" создали муляж ракеты, которую запланировали начинить радиоактивным материалом, сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдера.

По его словам, после подготовки ракеты украинская сторона планирует якобы сбить ее над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, а потом объявить о пуске ядерного заряда российскими ВС.

"Специалисты "Южмаша" уже изготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", головную кассетную часть которого планируется начинить радиоактивным материалом, а затем сбить силами украинской ПВО над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы заявить о российском пуске ядерного заряда", – заявил источник.

Муляж создан на основе ракетного комплекса "Точка-У". После сокрушения фальшивой ракеты власти Украины хотят продемонстрировать Западу и украинской прессе детали макета. С помощью этого, считает инсайдер, они хотят убедить общественность в том, что РФ виновна.

До этого поступили сообщения о том, что Украина намерена взорвать "грязную бомбу" или ядерный боеприпас небольшой мощности. Предполагалось, что такие действия Киев хочет сделать для последующего обвинения России в применении ядерного оружия.

По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, отрицать вероятные действия Украины непозволительно. Пресс-секретарь президента РФ акцентировал внимание на глобальной угрозе, которую представляют возможные действия киевского правительства.



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