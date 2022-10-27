В Совфеде рассказали, кто в Европе готов к заражению от "грязной бомбы"

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Польша и Прибалтика готовы к радиационному заражению в случае применения Украиной "грязной бомбы". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сенатора от Крыма Сергея Цекова.

По его словам, у властей упомянутых стран психическое помешательство. Цеков выразил мнение, что они руководствуются принципом "после нас хоть потоп". Главы Польши и Прибалтики, добавил сенатор, готовы пойти на все ради сохранения власти.

Цеков подчеркнул, что Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин больны русофобией и русоненавистничеством.

"У них это на первом плане. Они готовы. Не страшит их радиационное заражение. Такой у них характер и состояние ума, у этих государств", – отметил сенатор.

Ранее СМИ сообщили, что на Украине создали муляж ракеты, которую запланировали начинить радиоактивным материалом. После этого Киев якобы собирается сбить ракету над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, обвинив Россию в пуске ядерного заряда. Затем Украина планирует показать Западу и украинской прессе детали макета.



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