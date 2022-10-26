РФ имеет данные о подготовке Украиной теракта с применением "грязной бомбы" – Песков

Фото: kremlin.ru

У российской стороны имеется информация о том, что Украина ведет подготовку к теракту с использованием "грязной бомбы". Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы обладаем информацией, которая свидетельствует о существующей угрозе применения "грязной бомбы" со стороны Украины. Мы обладаем информацией, которая говорит о том, что на Украине идет подготовка к такой террористической диверсии", – цитирует его ТАСС.

Песков также сообщил, что в настоящее время российская столица взаимодействует с Международным агентством по атомной энергии.

"Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать этот диалог", – отметил представитель Кремля.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что в Киев и Желтые Воды должны прибыть эксперты МАГАТЭ, чтобы проверить данные о создании "грязной бомбы". Дипломат уточнял, что в ходе визита специалисты могут взять пробы.

В свою очередь, политолог Игорь Никулин заявил, что площадь территории, которая может пострадать от взрыва на Украине "грязной бомбы", зависит от ее мощности. По его словам, от направления ветра будет зависеть, какие конкретно страны пострадают от этого оружия.



Эксперты рассказали о последствиях использования бомбы с ядерными отходами

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!