Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о наличии данных по планам Киева применить "грязную бомбу" в целях провокации. Такое заявление президент России сделал в ходе встречи с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

"Известно о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу", – сказал глава российского государства.

Ранее появилась информация о намерениях Украины взорвать "грязную бомбу" или ядерный боеприпас небольшой мощности. Предполагалось, что подобные действия Украина совершит с целью дальнейшего обвинения России в применении ядерного оружия.

Подобное заявление прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, отрицать вероятные действия Киева непозволительно. Тогда же он акцентировал внимание на большой угрозе, которую представляют возможные действия киевских властей.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что в случае реализации намеченного плана Россия сочтет действия Украины актом ядерного терроризма.

Письмо с подобным содержанием он направил на имя генсека ООН Антониу Гутерриша.



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