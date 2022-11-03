Патрушев заявил, что Украина готовит "грязную бомбу" вместе с Западом

Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина готовит "грязную бомбу" совместно со странами Запада. Он также предупредил о последствиях, к которым может привести ее применение.

"Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов. В этой связи выражаем очень серьезную озабоченность такой явно опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой", – передает ТАСС его слова.

Патрушев обратил внимание на то, что Соединенные Штаты уже имеют опыт применения ядерного оружия. Американские вооруженные силы осуществили атомные бомбардировки мирных городов Хиросимы и Нагасаки для демонстрации своего господства, добавил он.

В свою очередь, российская сторона всегда добивалась того, чтобы ядерное вооружение каждой страны находилось под строгим контролем, подчеркнул Патрушев.

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад на фоне провалившейся санкционной политики ищет другие способы настроить мир против России.

"Возможная провокация с ядерным оружием, нагнетание самого тезиса о его применении Россией используется именно для достижения этих целей", – сказал он.

Патрушев также считает, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе по российской территории свидетельствует о неадекватности киевских властей.

Информация о том, что Украина намерена взорвать "ядерную бомбу" или ядерный боеприпас небольшой мощности, появилась на прошлой неделе. По данным российской стороны, эти действия Киев хочет свершить для последующего обвинения РФ в применении ядерного оружия.

Как сообщил ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, угроза применения Киевом "грязной бомбы" высока. Дипломат уверен, что украинские власти таким образом пытаются вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией.



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