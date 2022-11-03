МАГАТЭ провело вторую ротацию своих экспертов на Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело ротацию своей команды экспертов на Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление регулятора.

По словам генерального директора агентства Рафаэля Гросси, это была вторая ротация экспертов агентства с тех пор, как он 1 сентября посетил АЭС.

5 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты Запорожской АЭС должны быть приняты в федеральную собственность. Указом также установлен статус эксплуатирующей организации ЗАЭС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель негативно отреагировал на переход Запорожской АЭС под управление России. Он отмечал, что ЗАЭС необходимо вернуть Украине. Кроме того, по словам Борреля, на станции необходимо организовать усиленное присутствие членов МАГАТЭ.



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