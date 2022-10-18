Глава МАГАТЭ заявил, что хочет еще раз встретиться с Путиным как можно скорее

Фото: EPA/ТАСС/SERGEY DOLZHENKO

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает его слова РИА Новости.

Он добавил, что хочет сделать это как можно скорее.

По его словам, достижение соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС до конца года возможно, но нужно продолжать работы.

5 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты Запорожской АЭС должны быть приняты в федеральную собственность. Указом также установлен статус эксплуатирующей организации ЗАЭС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель негативно отреагировал на переход Запорожской АЭС под управление России. Он отмечал, что ЗАЭС необходимо вернуть Украине. Кроме того, по словам Борреля, на станции необходимо организовать усиленное присутствие членов МАГАТЭ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено – Рогов

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