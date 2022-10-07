Киев обстрелами ЗАЭС пытался сделать станцию грязной ядерной бомбой – МИД РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Киев, обстреливая Запорожскую атомную электростанцию, хотел сделать объект грязной ядерной бомбой. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Но ведь идеология была именно эта – сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу", – заявила она в эфире Первого канала.

Захарова подчеркнула, что экстремистские обстрелы станции подтверждают, что Украина занимается ядерным шантажом.

"Это же подтверждает абсолютно не просто безответственное, а экстремистское поведение по обстрелу Запорожской атомной электростанции. Сколько мы об этом говорили – что эти обстрелы ведутся намеренно, что это настоящий ядерный шантаж", – уточнила представитель МИД.

По ее словам, подобные действия также можно расценивать как теракты, так как ЗАЭС является объектом гражданской инфраструктуры.

Ранее МАГАТЭ убедилось в том, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска. Как отмечал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, специалисты Международного агентства по атомной энергии намеренно замалчивают этот факт, в том числе из-за давления со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Киев продолжил создавать угрозы техногенной катастрофы, обстреливая ЗАЭС – МО РФ

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