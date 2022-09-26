МАГАТЭ убедилось, что ЗАЭС обстреливает Киев – постпред РФ

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МАГАТЭ убедилось в том, что Запорожскую АЭС обстреливают украинские войска, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, специалисты Международного агентства по атомной энергии намеренно замалчивают этот факт, в том числе из-за давления со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

"Конечно же, после визита на ЗАЭС и размещения там двух своих сотрудников агентство убедилось в том, что огонь ведется с украинской стороны, но в публичных докладах этот аспект обходит стороной", – сказал Ульянов в интервью ТАСС.

Дипломат считает, что Украина уже пожалела о согласии на постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на ЗАЭС.

Ульянов также сообщил, что Москва разделяет установки генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о необходимости предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС, однако данное предложение нуждается в конкретизации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

