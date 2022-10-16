ВСУ сменили план по захвату ЗАЭС – Рогов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Вооруженные силы Украины изменили план по захвату Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

"Осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что до этого ВСУ регулярно пытались форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца и Беленького. В настоящее же время, по словам члена главного совета администрации Запорожья, националисты сосредоточили силы в районе Золотой Балки, Осокоровки и Покровского – там замечено достаточное скопление быстроходных катеров и солдат.

5 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты Запорожской АЭС должны быть приняты в федеральную собственность. Указом также установлен статус эксплуатирующей организации ЗАЭС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в свою очередь, негативно отреагировал на переход Запорожской АЭС под управление России. Он отмечал, что ЗАЭС необходимо вернуть Украине. Кроме того, по словам Борреля, на станции необходимо организовать усиленное присутствие членов МАГАТЭ.



Россиянам рассказали о текущей ситуации на Запорожской АЭС

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