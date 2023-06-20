Илон Маск положительно прокомментировал статью о провале контрнаступления ВСУ

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Американский бизнесмен Илон Маск положительно отреагировал на статью о провале украинского контрнаступления, которая была опубликована инвестором Дэвидом Саксом в Twitter.

В своей статье Сакс отметил, что с каждым днем становится все очевиднее, что контрнаступление ВСУ не достигает ни одной из первоначально поставленных целей.

Инвестор также сравнил эту ситуацию с Афганистаном, когда, по его словам, американскую общественность в течение двадцати лет уверяли, что США одерживают там победу.

В заключение Сакс задался вопросом, как долго президент США Джо Байден способен поддерживать начатую прокси-войну, которую можно было бы легко избежать.

"Хорошо сказано", – прокомментировал статью Маск.

Ранее сообщалось, что командование украинской армии может в скором времени приостановить контрнаступление на линии боевого соприкосновения, чтобы осуществить переоценку тактики.

До этого Илон Маск прокомментировал потерю Вооруженными силами Украины немецких танков Leopard 2 и назвал боевые машины крайне уязвимыми для противотанкового оружия и мин.

Эксперты прокомментировали результаты контрнаступления ВСУ